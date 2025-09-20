Initiation aux fouilles archéologiques Au Castet Sainte-Christie-d’Armagnac

Initiation aux fouilles archéologiques 20 et 21 septembre Au Castet Gers

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

️ Initiation à l’archéologie médiévale – À la découverte des mottes castrales

Une plongée dans le quotidien du début du Moyen Âge

Découvrez le métier d’archéologue à travers une animation participative autour des mottes castrales, ces premières fortifications emblématiques du haut Moyen Âge.

‍♂️ Participez à une initiation aux techniques de fouilles archéologiques et explorez le quotidien des femmes et des hommes de cette époque : habitat, défense, organisation sociale…

Une activité ludique et instructive pour petits et grands, au croisement de l’histoire et de la science.

Au Castet Village, 32370 Sainte-Christie-d’Armagnac Sainte-Christie-d’Armagnac 32370 Gers Occitanie https://saintechristiedarmagnac.fr/ Profitez d’un site où vous pouvez traverser l’histoire : sarcophages, motte castrale, rempart en terre crue, logis seigneurial, et église remaniée. Parking à proximité, aire de camping-car.

