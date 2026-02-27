Initiation aux gestes de premiers secours canin et félin Maison de l’animal Paris
Initiation aux gestes de premiers secours canin et félin Maison de l’animal Paris samedi 7 mars 2026.
Votre animal de compagnie peut se trouver en danger. Lors de cet atelier, vous vous
formerez aux gestes de premiers secours face aux urgences courantes chez le
chien et le chat, avant leur prise en charge par le vétérinaire : hémorragie, étouffement, malaise,…
Atelier animé par l’Association
Secourisme Canin et Félin, constituée de bénévoles expérimentés dans le domaine
du secourisme et de la protection animale.
Un atelier pour connaître les gestes essentiels et les bons réflexes pour porter secours à son chien ou à son chat.
Le samedi 07 mars 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Réservation par mail à animalenville@paris.fr dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-07T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal et trouvez le meilleur itinéraire