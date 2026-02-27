Initiation aux gestes de premiers secours canin et félin Maison de l’animal Paris

Votre animal de compagnie peut se trouver en danger. Lors de cet atelier, vous vous

formerez aux gestes de premiers secours face aux urgences courantes chez le

chien et le chat, avant leur prise en charge par le vétérinaire : hémorragie, étouffement, malaise,…

Atelier animé par l’Association

Secourisme Canin et Félin, constituée de bénévoles expérimentés dans le domaine

du secourisme et de la protection animale.

Un atelier pour connaître les gestes essentiels et les bons réflexes pour porter secours à son chien ou à son chat.

Le samedi 07 mars 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Réservation par mail à animalenville@paris.fr dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr



Afficher la carte du lieu Maison de l’animal et trouvez le meilleur itinéraire

