Initiation aux gestes de premiers secours Salle polyvalente Saint-Didier-en-Velay jeudi 23 octobre 2025.

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23

L’agence Groupama vous invite à une session gratuite Gestes qui sauvent le jeudi 23 octobre à la salle polyvalente.

Salle polyvalente 56B faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 74 50 31 35

English :

Groupama invites you to a free Gestes qui sauvent session on Thursday October 23 at the Salle Polyvalente.

German :

Die Groupama-Agentur lädt Sie zu einer kostenlosen Sitzung Lebensrettende Gesten am Donnerstag, den 23. Oktober in der Mehrzweckhalle ein.

Italiano :

La filiale Groupama vi invita a una sessione gratuita di Primo soccorso giovedì 23 ottobre presso la Salle polyvalente.

Espanol :

La sucursal de Groupama le invita a una sesión gratuita de Primeros auxilios el jueves 23 de octubre en la Sala polivalente.

