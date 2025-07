Initiation aux gestes qui sauvent Arcachon

Initiation aux gestes qui sauvent Arcachon mardi 15 juillet 2025.

Initiation aux gestes qui sauvent

Plage à gauche de la jetée Thiers Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 09:30:00

fin : 2025-08-12 12:30:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11

Vous souhaitez acquérir les connaissances et réflexes pour porter secours en cas d’urgence ? Participez à l’initiation au secourisme gratuite et repartez avec une attestation de réussite officielle !

Du lundi au vendredi. Session de 1h30.

2 sessions par jour de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.

Uniquement sur inscriptions en ligne ou par téléphone.

12 personnes par session.

Nombre de places limité.

A partir de 11 ans accompagné.

En partenariat avec Arcachon Sauvetage Côtier.

Sur inscription en ligne.

Plage, à gauche de la jetée Thiers, après le Bungy trampoline .

Plage à gauche de la jetée Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

