Informations pratiques

Thouars

Initiation aux jeux de rôles avec l’association Léger en Jeu

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Découvrez l’univers des jeux de rôles avec l’association Léger en Jeu lors d’une initiation de 2h. Samedi 3 et dimanche 4 octobre à 14h et 16h, à la médiathèque. Sur inscription places limitées.

L’association Léger en Jeu propose une initiation aux jeux de rôles pendant le week-end d’inauguration de la médiathèque. Cette animation permettra de découvrir l’univers du jeu de rôle et d’en expérimenter le principe à travers une séance d’initiation. Le détail du programme étant encore à venir, cette activité constitue avant tout une première découverte de cette pratique ludique et collective. Quatre séances sont proposées pendant le week-end samedi 3 octobre à 14h et 16h, puis dimanche 4 octobre à 14h et 16h. Les séances durent 2 heures et sont accessibles sur inscription. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Initiation aux jeux de rôles avec l’association Léger en Jeu

Discover the world of role-playing games with the L’Éger en Jeu association during a 2-hour introductory session. Saturday, October 3, and Sunday, October 4, at 2:00 p.m. and 4:00 p.m., at the media center. Registration required—limited space available.

L’événement Initiation aux jeux de rôles avec l’association Léger en Jeu Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais