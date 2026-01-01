Initiation aux jeux de stratégie Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Initiation aux jeux de stratégie

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Nous vous invitons à venir jouer à des jeux de stratégie avec Michaël à l’espace bar de l’Abbaye d’Ecurey.

Parmi les jeux de stratégie proposés, il y aura Smallworld et 7Wonders, des incontournables.

Cela vous dit de venir jouer ? C’est gratuit !

Mais pour que chacun puisse trouver une table, il est préférable de s’inscrire par tél ou mail à abbayedecurey@portesdemeuse.fr avant le 26 janvier.Tout public

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

English :

We invite you to come and play strategy games with Michaël in the bar area of Ecurey Abbey.

Among the strategy games on offer will be Smallworld and 7Wonders, both of which are not to be missed.

Would you like to come and play? It’s free!

But to make sure everyone gets a table, please register by phone or e-mail at abbayedecurey@portesdemeuse.fr before January 26.

