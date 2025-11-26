Initiation aux métiers d’art maroquinerie Saint-Front-sur-Nizonne

Initiation aux métiers d’art maroquinerie

408 route des termes Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Venez apprendre à fabriquer un porte-monnaie avec l’atelier L’âge du cuir . En famille, pour les enfants à partir de 8 ans, les adolescents ou encore les adultes, chacun.e repartira avec son beau porte-monnaie fait de ses mains. Au programme, la découverte des cuirs, la finition des tranches, la mise en forme du porte-monnaie, la pose du fermoir… vous apprendrez à réaliser chaque étape dans le cadre très inspirant de l’atelier et avec les conseils du maroquinier. .

408 route des termes Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 63 06 88 lageducuir@gmail.com

English : Initiation aux métiers d’art maroquinerie

Come and learn how to make a purse with the L’âge du cuir workshop. For families, children aged 8 and over, teenagers or adults, everyone will leave with a beautiful purse made with their own hands.

German : Initiation aux métiers d’art maroquinerie

Lernen Sie im Workshop L’âge du cuir , wie man ein Portemonnaie herstellt. Ob für die ganze Familie, für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche oder Erwachsene, jeder wird mit einem schönen, selbstgemachten Portemonnaie nach Hause gehen.

Italiano :

Venite a imparare a realizzare una borsa con il laboratorio L’âge du cuir . Le famiglie, i bambini dagli 8 anni in su, gli adolescenti e gli adulti torneranno a casa con una bella borsa fatta con le loro mani.

Espanol : Initiation aux métiers d’art maroquinerie

Ven a aprender a hacer un bolso con el taller L’âge du cuir . Familias, niños a partir de 8 años, adolescentes y adultos se irán a casa con un bonito bolso hecho con sus propias manos.

