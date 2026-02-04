INITIATION aux Percussions corporelles et vocales Théâtre du Rond Point Valréas

INITIATION aux Percussions corporelles et vocales

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Objectif Percuter, chanter, rythmer, bouger, avec les percussions du corps.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

Objective: Percussion, singing, rhythm and movement with body percussion.

