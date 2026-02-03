Initiation aux plantes médicinales et comestibles

Les médicinales du Bergons GEZ Gez Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez passer un délicieux moment au cœur de nos jardins forêts avec Muriel Clément des Médicinales du Bergons.

Une découverte des plantes médicinales cultivées, sauvages et comestibles, leurs parfums, leurs goûts, leurs propriétés, utilisations pratiques, légendes et magies…

Les reconnaître, les sentir, les goûter et découvrir leurs vertus médicinales et vibratoires ainsi que certaines de leurs utilisations ancestrales…

-En culture et en sauvage, savoir cultiver, cueillir au bon endroit au bon moment.

-Le séchage du panier à la claie, à la composition de tisane personnalisée, une après-midi au séchoir ou les petites mains s’affairent.

– Journée de 10h à 17h, avec petite pause repas partagé, et goûter dégustation offert.

– Réservation au plus tard la veille avant 10h (selon places disponibles). .

Les médicinales du Bergons GEZ Gez 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 93 48 33

English :

Come and spend a delicious moment in the heart of our forest gardens with Muriel Clément from Les Médicinales du Bergons.

A discovery of cultivated, wild and edible medicinal plants, their fragrances, tastes, properties, practical uses, legends and magic…

Recognize them, smell them, taste them and discover their medicinal and vibratory virtues, as well as some of their ancestral uses…

-In cultivation and in the wild, know how to grow and pick in the right place at the right time.

-Drying: from basket to rack, to the composition of personalized herbal teas, an afternoon in the dryer where little hands are busy.

