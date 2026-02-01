Initiation aux Premiers Secours Enfant Nourrisson Verdun-sur-le-Doubs
Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-02-10 13:30:00
fin : 2026-02-10 18:00:00
2026-02-10
Pour apprendre les gestes de secours spécifiques aux enfants et nourrissons prévention des accidents de la vie courante, la protection, l’examen et l’alerte, l’étouffement, l’hémorragie, la perte de connaissance, l’arrêt cardiaque et l’utilisation du défibrillateur. Organisé par la Boussole, en partenariat avec la CAF de Saône et Loire. .
Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 19 88
