Initiation aux Premiers Secours Enfant Nourrisson

Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 13:30:00

fin : 2026-02-10 18:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Pour apprendre les gestes de secours spécifiques aux enfants et nourrissons prévention des accidents de la vie courante, la protection, l’examen et l’alerte, l’étouffement, l’hémorragie, la perte de connaissance, l’arrêt cardiaque et l’utilisation du défibrillateur. Organisé par la Boussole, en partenariat avec la CAF de Saône et Loire. .

Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 19 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation aux Premiers Secours Enfant Nourrisson

L’événement Initiation aux Premiers Secours Enfant Nourrisson Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-01-28 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III