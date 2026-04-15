Initiation aux premiers secours – Enfants & nourrissons, Parking de la médiathèque Neuf-Berquin, Neuf-Berquin

Initiation aux premiers secours – Enfants & nourrissons Mercredi 20 mai, 09h30 Parking de la médiathèque Neuf-Berquin Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Parce qu’un accident peut vite arriver, cet atelier vous apprend les gestes essentiels pour réagir avec calme et efficacité en cas d’urgence. Vous découvrirez comment protéger, alerter et secourir un enfant ou un bébé en attendant l’arrivée des secours.

Au programme : prévention des accidents domestiques et de la vie courante, couchage sécurisé, gestes face à l’étouffement, aux saignements, ou à la perte de connaissance, avec des démonstrations et mises en pratique guidées par un formateur certifié aux premiers secours.

Un atelier concret, rassurant et participatif pour gagner en confiance et agir vite en cas d’urgence proposé par la Croix Rouge.

Mercredi 20 mai, de 9h30 à 16h30 à Neuf-Berquin (parking de la médiathèque)

Inscription obligatoire

❗ Atelier réservé aux adultes, sans enfants

Parking de la médiathèque Neuf-Berquin 6 Rue d’Estaires, 59940 Neuf-Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/initiation-aux-premiers-secours-enfants-nourrissons-neuf-berquin-2005 »}]

À bord du bus des 1000 premiers jours, la Croix-Rouge française vous propose une initiation aux gestes de premiers secours adaptés aux enfants et aux nourrissons mercredi 20 mai à Neuf-Berquin.