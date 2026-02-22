INITIATION AUX TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D’UN MUR EN PIERRE SÈCHE

Félines-Minervois Hérault

2026-03-23

2026-03-27





Une immersion complète dans les techniques traditionnelles de la pierre sèche, encadrée par un artisan formateur certifié. Les participants apprennent à identifier les étapes de construction, manipuler la pierre et bâtir un mur selon les règles de l’art, dans une dynamique collective.

Cette initiation propose une découverte approfondie de la pierre sèche, technique ancestrale aujourd’hui reconnue pour ses qualités environnementales et patrimoniales. Encadrés par un artisan formateur qualifié, les participants apprennent à comprendre la structure d’un mur, à choisir et manipuler les pierres, et à respecter les principes fondamentaux de construction. La formation alterne apports théoriques et mise en pratique intensive en atelier ou en chantier école, permettant à chacun de progresser à son rythme tout en contribuant à la réalisation collective d’un ouvrage.

Au fil des séances, les apprenants découvrent les spécificités des murs de double parement, les pathologies courantes, les techniques de restauration et les critères de dimensionnement. L’accompagnement individualisé favorise l’acquisition de gestes précis et sûrs, dans une ambiance collaborative. Accessible à toute personne motivée et apte au travail manuel, cette initiation constitue une porte d’entrée idéale pour comprendre, préserver et transmettre le savoir-faire de la pierre sèche. .

site de la Vitithèque Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

English :

A complete immersion in traditional dry-stone techniques, supervised by a certified craftsman trainer. Participants learn to identify the construction stages, handle the stone and build a wall according to the rules of the art, in a collective dynamic.

