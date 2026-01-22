Initiation aux techniques de retouches Aubigny-sur-Nère
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Découvrez le premier atelier de l’année à la Maison du fil au tartan avec Lady Chrystel.
Vous voulez apprendre à raccourcir un pantalon ou une jupe ? Votre robe est trop grande ? Venez avec vos projets à retoucher et bénéficiez en petit groupe des conseils d’une couturière professionnelle.
Matériel fourni sur place.
Sur inscription. 35 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
Introduction to pattern-making by Lady Chrystel Amyot, dressmaker
L’événement Initiation aux techniques de retouches Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-01-22 par OT SAULDRE ET SOLOGNE