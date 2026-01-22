Initiation aux techniques de retouches Aubigny-sur-Nère

Initiation aux techniques de retouches

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Découvrez le premier atelier de l’année à la Maison du fil au tartan avec Lady Chrystel.

Vous voulez apprendre à raccourcir un pantalon ou une jupe ? Votre robe est trop grande ? Venez avec vos projets à retoucher et bénéficiez en petit groupe des conseils d’une couturière professionnelle.

Matériel fourni sur place.

Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

Introduction to pattern-making by Lady Chrystel Amyot, dressmaker

