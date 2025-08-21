Initiation aux Traces & Empreintes Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre
Initiation aux Traces & Empreintes Parc Naturel Régional du Queyras
Place Albert Guillestre Hautes-Alpes
Début : Jeudi 2025-08-21 10:00:00
fin : 2025-08-21 12:00:00
2025-08-21
Le Parc naturel régional du Queyras te propose une découverte ludique de la faune à travers l’observation de traces et empreintes.
Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
The Queyras Regional Nature Park offers you a fun way to discover wildlife through the observation of tracks and footprints.
German :
Der regionale Naturpark Queyras bietet dir eine spielerische Entdeckung der Tierwelt durch die Beobachtung von Spuren und Abdrücken.
Italiano :
Il Parco naturale regionale del Queyras offre un modo divertente per scoprire la fauna osservando tracce e impronte.
Espanol :
El Parque Natural Regional de Queyras le ofrece una forma divertida de descubrir la fauna mediante la observación de rastros y huellas.
