Initiation aux Traces & Empreintes Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre

Initiation aux Traces & Empreintes Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre jeudi 21 août 2025.

Initiation aux Traces & Empreintes Parc Naturel Régional du Queyras

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 10:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Le Parc naturel régional du Queyras te propose une découverte ludique de la faune à travers l’observation de traces et empreintes.

.

Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

The Queyras Regional Nature Park offers you a fun way to discover wildlife through the observation of tracks and footprints.

German :

Der regionale Naturpark Queyras bietet dir eine spielerische Entdeckung der Tierwelt durch die Beobachtung von Spuren und Abdrücken.

Italiano :

Il Parco naturale regionale del Queyras offre un modo divertente per scoprire la fauna osservando tracce e impronte.

Espanol :

El Parque Natural Regional de Queyras le ofrece una forma divertida de descubrir la fauna mediante la observación de rastros y huellas.

L’événement Initiation aux Traces & Empreintes Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras