Initiation aux usages artistiques de la réalité virtuelle 2e session Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

En écho à l’exposition Sciences et Fictions du programme Cura, Mathieu Marguerin, développeur spécialiste de la réalité virtuelle et formateur dans ce domaine, assurera trois sessions complémentaires d’un week-end chacune, sur le principe de l’éducation populaire.

– 15 et 16 novembre 3D appliquée à la réalité virtuelle introduction et mise en pratique de techniques immersives: exploration d’une scénographie virtuelle, conception et mise en œuvre d’interactions haptiques avec le casque VR Meta Quest 2.

Session suivante

13 et 14 décembre 2D/3D et réalité augmentée

Chaque session compte quatre demi-journées d’activités pédagogiques, de 10h à 13h puis de 14h à 17h. Se renseigner pour le matériel spécifique à apporter, ou autres prérequis.

À partir de 14 ans.

Les stages peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com

