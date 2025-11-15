Initiation aux usages artistiques de la réalité virtuelle 2e session Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Initiation aux usages artistiques de la réalité virtuelle 2e session Théâtre Jean Lurçat Aubusson samedi 15 novembre 2025.
Initiation aux usages artistiques de la réalité virtuelle 2e session
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
En écho à l’exposition Sciences et Fictions du programme Cura, Mathieu Marguerin, développeur spécialiste de la réalité virtuelle et formateur dans ce domaine, assurera trois sessions complémentaires d’un week-end chacune, sur le principe de l’éducation populaire.
– 15 et 16 novembre 3D appliquée à la réalité virtuelle introduction et mise en pratique de techniques immersives: exploration d’une scénographie virtuelle, conception et mise en œuvre d’interactions haptiques avec le casque VR Meta Quest 2.
Session suivante
13 et 14 décembre 2D/3D et réalité augmentée
Chaque session compte quatre demi-journées d’activités pédagogiques, de 10h à 13h puis de 14h à 17h. Se renseigner pour le matériel spécifique à apporter, ou autres prérequis.
À partir de 14 ans.
Les stages peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com
