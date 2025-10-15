Initiation aux usages artistiques de la réalité virtuelle 3e et dernière session Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Initiation aux usages artistiques de la réalité virtuelle 3e et dernière session

En écho à l’exposition Sciences et Fictions du programme Cura, Mathieu Marguerin, développeur spécialiste de la réalité virtuelle et formateur dans ce domaine, assurera trois sessions complémentaires d’un week-end chacune, sur le principe de l’éducation populaire.

– 13 et 14 décembre 2D/3D et réalité augmentée introduction et mise en pratique d’interactions avec des appareils mobiles conception et intégration d’interactions

virtuelles avec l’environnement réel au moyen de la caméra et du mouvement.

Chaque session compte quatre demi-journées d’activités pédagogiques, de 10h à 13h puis de 14h à 17h. Se renseigner pour le matériel spécifique à apporter, ou autres prérequis.

À partir de 14 ans.

Les stages peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com

