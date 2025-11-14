INITIATION AUX VINS BIODYNAMIQUES & APPRENTISSAGE DES ACCORDS METS-VINS Castries

INITIATION AUX VINS BIODYNAMIQUES & APPRENTISSAGE DES ACCORDS METS-VINS

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Plongez dans l’univers vivant et authentique des vins biodynamiques et naturels !

Lors de cet atelier sensoriel et gourmand, vous découvrirez des vins naturels, issus de vignes cultivées dans le respect du vivant et vinifiés sans artifices ni intrants.

Apprenez à déguster, à ressentir et à accorder ces vins avec des mets bio, locaux et sains, spécialement imaginés pour révéler la personnalité de chaque cuvée. Une expérience pour savourer autrement, en accord avec la nature et vos sens.

Sur réservation .

Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Immerse yourself in the living, authentic world of biodynamic and natural wines!

During this sensory and gourmet workshop, you’ll discover natural wines, made from vines cultivated with respect for the living and vinified without artifice or inputs.

German :

Tauchen Sie ein in die lebendige und authentische Welt der biodynamischen und natürlichen Weine!

In diesem sinnlichen und köstlichen Workshop lernen Sie natürliche Weine kennen, die aus Weinbergen stammen, die mit Respekt vor dem Leben bewirtschaftet und ohne Tricks oder Hilfsmittel vinifiziert werden.

Italiano :

Immergetevi nel mondo vivace e autentico dei vini biodinamici e naturali!

Durante questo laboratorio sensoriale e gastronomico, scoprirete i vini naturali, ottenuti da vitigni coltivati nel rispetto del mondo vivente e vinificati senza artifici o input.

Espanol :

Sumérjase en el mundo vivo y auténtico de los vinos biodinámicos y naturales

Durante este taller sensorial y gastronómico, descubrirá vinos naturales, elaborados a partir de vides cultivadas con respeto por el mundo vivo y vinificados sin artificios ni insumos.

