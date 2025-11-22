Initiation basket fauteuil Le Mix Mourenx
Initiation basket fauteuil Le Mix Mourenx samedi 22 novembre 2025.
Initiation basket fauteuil
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Chacun pourra venir s’essayer et se défier en famille ou entre amis, dans ce sport exigeant, ludique, collectif, spectaculaire et inclusif.
Sous les conseils avisés de Michel Lacau, le responsable de cette discipline au sein du club de Pau Béarn Handisport. .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 mediatheque@cc-lacqorthez.fr
