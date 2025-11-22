Initiation basket fauteuil Le Mix Mourenx

Initiation basket fauteuil

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Chacun pourra venir s’essayer et se défier en famille ou entre amis, dans ce sport exigeant, ludique, collectif, spectaculaire et inclusif.

Sous les conseils avisés de Michel Lacau, le responsable de cette discipline au sein du club de Pau Béarn Handisport. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 mediatheque@cc-lacqorthez.fr

English : Initiation basket fauteuil

German : Initiation basket fauteuil

Italiano :

Espanol : Initiation basket fauteuil

L’événement Initiation basket fauteuil Mourenx a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Coeur de Béarn