INITIATION BEACH TENNIS Palavas-les-Flots

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Avez-vous déjà joué au Beach Tennis ?
Rendez-vous Samedi 14 mars à partir de 14h à Palavas-les-flots Rive Gauche pour essayer le Beach Tennis avec le Comité de l’Hérault et le Palavas Beach Tennis
Animation gratuite ouverte aux licencié(e)s FFT de l’Hérault à partir de 12 ans
Email avec formulaire d’inscription envoyé le mardi 24 février à tous les licencié(e)s concerné(e)s
Inscription obligatoire via le formulaire (jusqu’au jeudi 12 mars)
Vous êtes concerné et vous n’avez pas reçu l’email ? Contactez-nous à comite.herault@fft.fr ou par téléphone 04 99 77 20 77 (9h à 17h30 du lundi au jeudi et 9h à 16h le vendredi). .
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 99 77 20 77 comite.herault@fft.fr
English :
Have you ever played beach tennis?
Join us on Saturday March 14 from 2pm at Palavas-les-flots Rive Gauche to try out Beach Tennis with the Comité de l’Hérault and Palavas Beach Tennis
