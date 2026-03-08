INITIATION BEACH TENNIS Palavas-les-Flots

INITIATION BEACH TENNIS

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Avez-vous déjà joué au Beach Tennis ?

Rendez-vous Samedi 14 mars à partir de 14h à Palavas-les-flots Rive Gauche pour essayer le Beach Tennis avec le Comité de l’Hérault et le Palavas Beach Tennis

Animation gratuite ouverte aux licencié(e)s FFT de l’Hérault à partir de 12 ans

Email avec formulaire d’inscription envoyé le mardi 24 février à tous les licencié(e)s concerné(e)s

Inscription obligatoire via le formulaire (jusqu’au jeudi 12 mars)

Vous êtes concerné et vous n’avez pas reçu l’email ? Contactez-nous à comite.herault@fft.fr ou par téléphone 04 99 77 20 77 (9h à 17h30 du lundi au jeudi et 9h à 16h le vendredi). .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 99 77 20 77 comite.herault@fft.fr

English :

Have you ever played beach tennis?

Join us on Saturday March 14 from 2pm at Palavas-les-flots Rive Gauche to try out Beach Tennis with the Comité de l’Hérault and Palavas Beach Tennis

