INITIATION BEAT BOX AVEC KENÔZEN TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

INITIATION BEAT BOX AVEC KENÔZEN

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Kenôzen met en jeu la voix et le corps, qui est un des piliers de la culture hip-hop.

Champion du monde de Beat Box avec son duo Akindé, Kenôzen vous fait découvrir cette pratique musicale vieille comme le monde,

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines 2026 (du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026 7ème édition) .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10

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English :

Kenôzen involves the voice and the body, one of the pillars of hip-hop culture.

L’événement INITIATION BEAT BOX AVEC KENÔZEN Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE