Initiation billard français féminin Segré Anjou Bleu Billard Segréen Segré-en-Anjou Bleu

Initiation billard français féminin Segré

Anjou Bleu Billard Segréen 4 Rue Nicolas Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12

Les 24 jours du billard féminin les 29 Janvier, 5 et 12 Février 2026

À partir du 24 janvier, date de la journée internationale du sport féminin, et jusqu’au 17 février, l’association Anjou Bleu Billard Segréen organise 3 soirées découverte, jeux et initiation billard français à l’occasion des 24 jours du billard au féminin. Ces activités sont ouvertes à toutes, sans prérequis, pour permettre à chacune de découvrir ou redécouvrir ce sport captivant. .

Anjou Bleu Billard Segréen 4 Rue Nicolas Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire

English :

The 24 days of women’s billiards on January 29, February 5 and 12, 2026

