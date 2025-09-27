Initiation BMX TARBES Tarbes

Initiation BMX TARBES Tarbes samedi 27 septembre 2025.

Initiation BMX

TARBES 1 Bd du Martinet Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le Club de BMX de Barbazan-Debat (BBZ BMX) propose une animation sur le Pumptrack de Tarbes, durant 2h, un samedi par mois.

Au programme

– Initiation des utilisateurs à la pratique en leur enseignant les bases d’un Pumptrack.

– Sensibilisation à la sécurité, notamment concernant le sens de roulage, l’équipement et les protections adaptées.

– Favoriser la convivialité et permettre à nos adhérents de se retrouver sur un autre site pour partager leur passion.

L’encadrement des sessions sera assuré par des éducateurs bénévoles, diplômés de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et licenciés au sein de notre club.

.

TARBES 1 Bd du Martinet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Barbazan-Debat BMX Club (BBZ BMX) offers a 2-hour activity on the Tarbes Pumptrack, one Saturday a month.

Program:

– Introducing users to the sport by teaching them the basics of Pumptrack.

– Raising safety awareness, particularly in terms of riding direction, equipment and appropriate protection.

– Promote conviviality and enable our members to meet up on another site to share their passion.

Sessions will be supervised by volunteer instructors who hold FFC (Fédération Française de Cyclisme) qualifications and are members of our club.

German :

Der BMX-Club von Barbazan-Debat (BBZ BMX) bietet an einem Samstag im Monat eine zweistündige Animation auf dem Pumptrack von Tarbes an.

Auf dem Programm stehen:

– Einführung der Nutzer in die Praxis, indem ihnen die Grundlagen eines Pumptracks vermittelt werden.

– Sensibilisierung für die Sicherheit, insbesondere in Bezug auf die Fahrtrichtung, die Ausrüstung und die richtige Schutzkleidung.

– Förderung der Geselligkeit und der Möglichkeit für unsere Mitglieder, sich an einem anderen Ort zu treffen, um ihre Leidenschaft zu teilen.

Die Betreuung der Kurse erfolgt durch ehrenamtliche, von der Fédération Française de Cyclisme (FFC) ausgebildete und in unserem Verein lizenzierte Erzieher.

Italiano :

Il Barbazan-Debat BMX Club (BBZ BMX) propone un’attività di 2 ore sulla pista di Tarbes, un sabato al mese.

In programma:

– Introdurre gli utenti allo sport insegnando loro le basi del Pumptrack.

– Sensibilizzare alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda la direzione di marcia, l’attrezzatura e le protezioni adeguate.

– Promuovere un’atmosfera amichevole e permettere ai nostri membri di incontrarsi su un altro sito per condividere la loro passione.

Le sessioni saranno supervisionate da istruttori volontari in possesso delle qualifiche FFC (Fédération Française de Cyclisme) e membri del nostro club.

Espanol :

El Club BMX Barbazan-Debat (BBZ BMX) propone una actividad de 2 horas en la Pumptrack de Tarbes, un sábado al mes.

En el programa:

– Iniciar a los usuarios en este deporte enseñándoles los fundamentos del Pumptrack.

– Sensibilizar sobre la seguridad, especialmente en lo que se refiere al sentido de la marcha, el equipamiento y las protecciones adecuadas.

– Promover un ambiente amistoso y permitir que nuestros miembros se reúnan en otro sitio para compartir su pasión.

Las sesiones estarán supervisadas por monitores voluntarios, titulados por la FFC (Fédération Française de Cyclisme) y miembros de nuestro club.

L’événement Initiation BMX Tarbes a été mis à jour le 2025-09-15 par OT de Tarbes|CDT65