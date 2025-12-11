Initiation botanique

Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-11 16:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Entre prairie, haie et sous-bois, la nature regorge de trésors végétaux !

Accompagné d’un animateur du CEN Alsace, partez pour une balade botanique à la rencontre des plantes sauvages de nos campagnes comestibles, médicinales ou simplement belles à observer. Apprenez à reconnaître les espèces locales, à comprendre leurs rôles dans les écosystèmes. Inscription obligatoire.

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

English :

Between meadows, hedgerows and undergrowth, nature abounds with plant treasures!

Accompanied by a CEN Alsace guide, set off on a botanical walk to discover the wild plants of our countryside: edible, medicinal or simply beautiful to observe. Learn to recognize local species and understand their role in ecosystems. Registration required.

