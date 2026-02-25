Initiation boxe OPEN CP Roubaix
Initiation boxe OPEN CP Roubaix dimanche 1 mars 2026.
Initiation boxe OPEN CP
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Pour clôturer les vacances, la Condition Publique a invité le club de boxe roubaisien emblématique Aspeel Team, pour une initiation au coeur de la halle récréative.
Fondé en 1984 ce club de boxe situé à Roubaix propose des cours de muay thaï et kick boxing, accessibles dès 5 ans et avec également des créneaux dédiés aux femmes.
**À partir de 7 ans.**
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
English :
To round off the vacation season, Condition Publique invited the emblematic Roubaix boxing club Aspeel Team for an initiation in the heart of the recreation hall.
Founded in 1984, this Roubaix-based boxing club offers muay thaï and kick boxing classes, accessible from the age of 5 and with dedicated slots for women.
**From 7 years of age
L’événement Initiation boxe OPEN CP Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme