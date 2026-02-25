Initiation boxe OPEN CP Roubaix

Initiation boxe OPEN CP

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Pour clôturer les vacances, la Condition Publique a invité le club de boxe roubaisien emblématique Aspeel Team, pour une initiation au coeur de la halle récréative.

Fondé en 1984 ce club de boxe situé à Roubaix propose des cours de muay thaï et kick boxing, accessibles dès 5 ans et avec également des créneaux dédiés aux femmes.

**À partir de 7 ans.**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

To round off the vacation season, Condition Publique invited the emblematic Roubaix boxing club Aspeel Team for an initiation in the heart of the recreation hall.

Founded in 1984, this Roubaix-based boxing club offers muay thaï and kick boxing classes, accessible from the age of 5 and with dedicated slots for women.

**From 7 years of age

