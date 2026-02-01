Initiation broderie Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 18:30 – 21:30

Gratuit : non 25€ pour les non adhérent·e·s20€ pour les adhérent·e·s Tout public

Dominique vous accompagnera pour découvrir 6 points de broderie (point avant, point avant torsade, point de Boulogne, point de tige, point de chaînette, point d’épi)Avec ces points de base l’univers de la broderie vous est ouvert, à vous de le découvrir dans les autres ateliers que Dominique proposera. Tout le matériel est compris et une boisson est offerte pour plus de convivialité.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/broderie



