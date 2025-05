Initiation broderie – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 14 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-14 19:00 – 21:30

Gratuit : non 35 € Réservation : optitscoins.fr Tout public

Venez découvrir la broderie lors de cet atelier d’initiation avec Agathe, artisane textile à Nantes. Après des petits exercices pour apprendre quelques points de base, vous vous lancerez sur un motif simple à réaliser. Tout le matériel est à disposition, mais si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un vêtement ou accessoire de votre choix pour le customiser grâce à la broderie.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/