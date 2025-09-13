Initiation canevas atelier gratuit ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Initiation canevas atelier gratuit ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 13 septembre 2025.
Initiation canevas atelier gratuit
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-13
2025-09-13
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 a.balian@res-urgence.org
