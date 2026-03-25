Initiation Canva & Tableur Centre Social de Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre

Initiation Canva & Tableur

Centre Social de Jaligny/Neuilly 1 Rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Formation numérique en faveur des associations du territoire sur la question du numérique.

L’objectif de la formation est de permettre aux bénévoles d’évaluer et d’améliorer l’utilisation des outils numériques au sein de leur association.

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Centre Social de Jaligny/Neuilly 1 Rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

Digital training for local associations.

The aim of the training is to enable volunteers to assess and improve the use of digital tools within their association.

L’événement Initiation Canva & Tableur Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire