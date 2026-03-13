Initiation Capoeira Angola Maison de la Conversation Paris

Venez découvrir la capoeira Angola, un art martial afro-brésilien qui allie résistance, gestuelle et culture.

Retrouvez-nous pour une pratique ancestrale qui se joue près du sol. À travers des mouvements lents, fluides et stratégiques, accompagnés de chants et d’instruments, vous explorerez cette forme de lutte unique.

La séance est ouverte à tous et à toutes, quel que soit votre niveau.

Date

Tous les lundis

Horaires

19h30 à 21h30

Tarif

Prix libre (sur place)

Animation / Organisation

Professora Sabine

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Découvrez la capoeira Angola avec Sabine à la maison de la Conversation ! Tous niveaux bienvenus.

Le lundi 27 avril 2026

de 19h30 à 21h30

Le lundi 20 avril 2026

de 19h30 à 21h30

Le lundi 13 avril 2026

de 19h30 à 21h30

Le lundi 06 avril 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/initiation-capoeira-angola-tickets-1981729750029?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



