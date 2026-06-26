Châtenoy-en-Bresse

Initiation catamaran

Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17

Rejoignez-nous à la Roseraie Saint-Nicolas pour des cours de catamaran adaptés à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou déjà initié, nos instructeurs passionnés vous guideront pour apprendre à manœuvrer, à comprendre le vent et à profiter pleinement de la navigation en toute sécurité.

A partir de 6 ans Savoir nager. .

Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Initiation catamaran

L’événement Initiation catamaran Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I