Initiation catamaran Châtenoy-en-Bresse
Initiation catamaran Châtenoy-en-Bresse lundi 20 juillet 2026.
Châtenoy-en-Bresse
Initiation catamaran
Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17
Rejoignez-nous à la Roseraie Saint-Nicolas pour des cours de catamaran adaptés à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou déjà initié, nos instructeurs passionnés vous guideront pour apprendre à manœuvrer, à comprendre le vent et à profiter pleinement de la navigation en toute sécurité.
A partir de 6 ans Savoir nager. .
Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation catamaran
L’événement Initiation catamaran Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Châtenoy-en-Bresse (Saône-et-Loire)
- Initiation golf Châtenoy-en-Bresse 6 juillet 2026