Initiation chant Théâtre à l’entracte du 640 Capbreton

Initiation chant Théâtre à l’entracte du 640
12D Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – – 15 EUR
2026-01-22
Animé par Delphine de 18h à 20h, participation atelier 15 €
20H15:
SCÈNE OUVERTE ET APÉRO TAPAS
(ENTRÉE LIBRE)
Inscription par sms ou msg au 06 50 90 24 88. On vous rappellera, ou sur musicalfever40@yahoo.com .
12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 62 64
