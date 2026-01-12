Initiation chant Théâtre à l’entracte du 640 Capbreton

Initiation chant Théâtre à l’entracte du 640

12D Rue du Hapchot Capbreton Landes

Début : 2026-01-22

Animé par Delphine de 18h à 20h, participation atelier 15 €

20H15:

SCÈNE OUVERTE ET APÉRO TAPAS

(ENTRÉE LIBRE)

Inscription par sms ou msg au 06 50 90 24 88. On vous rappellera, ou sur musicalfever40@yahoo.com .

12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 62 64

