Ozenx-Montestrucq

Initiation cirque

Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Jusqu’à 15h groupe 8-11 ans

De 15h à 16h groupe 4-7 ans

Places limitées, inscriptions obligatoires. .

Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 38 38 bulletetsens64@gmail.com

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English : Initiation cirque

L’événement Initiation cirque Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn