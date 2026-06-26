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Initiation cirque Ozenx-Montestrucq

Initiation cirque Ozenx-Montestrucq

Initiation cirque Ozenx-Montestrucq vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Salle des fêtes de Montestrucq
Ville
64300 Ozenx-Montestrucq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Ozenx-Montestrucq

Initiation cirque

Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Jusqu’à 15h groupe 8-11 ans
De 15h à 16h groupe 4-7 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires.   .

Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 38 38  bulletetsens64@gmail.com

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English : Initiation cirque

L’événement Initiation cirque Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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