Initiation cours de danse avec Manu Gonfran Loulay

Initiation cours de danse avec Manu Gonfran

Salle des Halles Loulay Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Proposé par l’APE Les Loulous. 10h-11h30 danse et bien-être pour adultes 14h30-15h30 initiation hip-hop pour enfants à partir de 5 ans 16h30-17h30 tous styles pour ados. Buvette et restauration sur place

Salle des Halles Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 80 70

