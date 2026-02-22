Initiation cours de danse avec Manu Gonfran Loulay
Salle des Halles Loulay Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Proposé par l’APE Les Loulous. 10h-11h30 danse et bien-être pour adultes 14h30-15h30 initiation hip-hop pour enfants à partir de 5 ans 16h30-17h30 tous styles pour ados. Buvette et restauration sur place
Salle des Halles Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 26 80 70
