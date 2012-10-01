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AGENDA · Bonnat

Initiation couture Bonnat

jeudi 17 septembre 2026 · Bonnat

Initiation couture Bonnat

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le chai
Ville
23220 Bonnat
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Bonnat

Initiation couture

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Initiation couture machine
10h à 12h
Destiné aux personnes équipées de machines à coudre mais qui ont besoin d’un coup de pouce pour s’en servir, cet atelier vous permettra d’explorer leur réglages et fonctionnement dans le cadre de réalisations simples.
Gratuit, les participant.e.s amènent leurs machines à coudre. Inscription obligatoire
SUR INSCRIPTION

–> Le Chai   .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Initiation couture

L’événement Initiation couture Bonnat a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche

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