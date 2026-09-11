Initiation créative enfants – Métal Art Salle de la Libération Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Initiation créative enfants – Métal Art

Dimanche 18 octobre 2026 de 15h à 17h. Salle de la Libération Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

MZS Parenthèses invite les enfants à découvrir le travail du métal repoussé.Enfants

Dessiner, tracer, créer des reliefs et jouer avec les motifs pour transformer une simple feuille de métal en création personnalisée.



Une technique originale à expérimenter librement, accessible aux enfants sans prérequis.

Places limitées .

Salle de la Libération Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

MZS Parenthèses invites children to discover the art of metal repoussé.

L’événement Initiation créative enfants – Métal Art Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles