Initiation créative enfants – Tissage automnal Salle de la Libération Saint-Rémy-de-Provence
dimanche 15 novembre 2026 · Salle de la Libération · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Initiation créative enfants – Tissage automnal
Dimanche 15 novembre 2026 de 15h à 17h. Salle de la Libération Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Couleurs, fils, textures et matières de saison sont au programme de ce nouvel atelier MZS Parenthèses.Enfants
Un atelier tout en matières pour créer un tissage mural à suspendre chez soi !
Laine, morceaux de tissus, rubans et autres matériaux de récupération seront à disposition pour tisser, nouer, superposer et composer librement. Chacun pourra jouer avec les textures, les associations et les volumes pour imaginer une création chaleureuse et unique.
Une jolie façon de découvrir le tissage autrement, en laissant une grande place à l’expérimentation et à l’imagination.
Places limitées .
Salle de la Libération Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Colours, threads, textures and seasonal materials are the focus of this new MZS Parenthèses workshop.
L’événement Initiation créative enfants – Tissage automnal Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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