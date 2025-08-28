Initiation d’acroyoga à la Poule à facettes Piégros-la-Clastre

Initiation d'acroyoga à la Poule à facettes Piégros-la-Clastre jeudi 28 août 2025.

Initiation d’acroyoga à la Poule à facettes

203 La Gare Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-08-28 18:30:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

2025-08-28

Venez nous retrouver à la guinguette de la Poule à Facettes à Piégros pour une initation d’acroyoga. Pas besoin d’être souple ou musclé, nous vous proposerons des figures accessibles à tous et toutes !

203 La Gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

Come and join us at the Poule à Facettes guinguette in Piégros for an acroyoga initiation. No need to be flexible or muscular, we’ll propose figures accessible to all!

German :

Treffen Sie uns in der Guinguette de la Poule à Facettes in Piégros für eine Acroyoga-Initiation. Sie müssen weder gelenkig noch muskulös sein, wir werden Ihnen Figuren vorführen, die für alle zugänglich sind!

Italiano :

Venite a trovarci alla guinguette de la Poule à Facettes di Piégros per una lezione di acroyoga. Non è necessario essere flessibili o muscolosi, vi insegneremo figure accessibili a tutti!

Espanol :

Ven con nosotros a la guinguette de la Poule à Facettes en Piégros para una clase de acroyoga. No necesitas ser flexible ni musculoso, ¡te enseñaremos figuras accesibles para todos!

