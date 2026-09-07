Informations pratiques

Civray

Initiation dans afro-fusion

Salle de la récré Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Initiation à la danse afro-fusion

L’association :

Cicérone, c’est un lieu ouvert à tous pour partager, créer du lien et faire vivre le territoire à travers des projets, des sorties et des moments conviviaux.

Nos actions :

– Animation de territoire: Sorties familles, ateliers, événements et temps conviviaux pour tous.

– Accompagnement : Un soutien dans les démarches du quotidien, la mobilité et les

projets de vie.

– Ressourcerie : Donner une seconde vie aux objets, consommer autrement et agir pour le territoire. .

Salle de la récré Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine animation@association-cicerone.fr

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English : Initiation dans afro-fusion

L’événement Initiation dans afro-fusion Civray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou