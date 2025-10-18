Initiation danse africaine Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches

Initiation danse africaine

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches Manche

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Shelly Allonne vous propose de vous initier à la danse africaine avant son concert à 21h. .

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 Michel.coupard@orange.fr

