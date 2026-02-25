Initiation danse Bollywood Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Initiation danse Bollywood

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 17:00:00

fin : 2026-03-10 18:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Rendez-vous après l’école pour un moment à partager avec une initiation parent-enfant (duo obligatoire) à l’univers dansé des films de Bollywood, animée par Georges Saada, de l’association Duo Danse, suivie d’une collation indienne. .

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

