Initiation danse Bollywood

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Sarah Bardeau, professeure de danse et danseuse, vous propose de venir découvrir l’univers joyeux, riche et varié de « Bollywood » lors d’un atelier dansé.

Contraction entre Bombay (Mumbai) et Hollywood, le terme « Bollywood » désigne en occident le cinéma indien en général mais également un style de danse haut en couleur.

Sarah Bardeau, professeure de danse et danseuse, vous propose de venir découvrir cet univers joyeux, riche et varié lors d’un atelier dansé.

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Sarah Bardeau, dance teacher and dancer, invites you to discover the joyful, rich and varied world of « Bollywood » during a dance workshop.

As part of the « Et si on en parlait » festival.

German :

Sarah Bardeau, Tanzlehrerin und Tänzerin, lädt Sie ein, in einem Tanzworkshop die fröhliche, reiche und vielfältige Welt von « Bollywood » zu entdecken.

Im Rahmen des Festivals « Et si on en parle ».

Italiano :

Sarah Bardeau, insegnante di danza e ballerina, vi invita a scoprire il mondo gioioso, ricco e variegato di « Bollywood » in un workshop di danza.

Nell’ambito del festival « Et si on en parlait ».

Espanol :

Sarah Bardeau, profesora de danza y bailarina, le invita a venir a descubrir el mundo alegre, rico y variado de « Bollywood » en un taller de danza.

En el marco del festival « Et si on en parlait ».

L’événement Initiation danse Bollywood Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37