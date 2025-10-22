Initiation danse indienne Salle de danse de Bégard Bégard

Salle de danse de Bégard 15 Avenue Pierre Perron Bégard Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

Deuxième séance du triptyque découverte du Kathak, danse du nord de l’Inde. Au programme, évocation des éléments du premier stage, approche de l’aspect narratif de la danse kathak (nritya) avec la découverte des gestes des mains (hasta), expression des différentes émotions (rasa) par les yeux et le visage, apprentissage d’un poème scandé et d’une courte chorégraphie narrative chantée. Il est conseillé de suivre le cycle en entier mais il est toutefois possible de faire une séance ou l’autre. .

Salle de danse de Bégard 15 Avenue Pierre Perron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

