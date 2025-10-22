Initiation danse indienne Salle de danse de Bégard Bégard

Salle de danse de Bégard 15 Avenue Pierre Perron Bégard Côtes-d'Armor

2026-03-21 15:30:00

2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Troisième séance du triptyque découverte du Kathak, danse du nord de l’Inde. Au programme, rappel du contenu des deux premiers volets de ce triptyque et apprentissage d’une courte danse avec musique. Il est conseillé de suivre le cycle en entier mais il est toutefois possible de faire une séance ou l’autre. .

Salle de danse de Bégard 15 Avenue Pierre Perron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

