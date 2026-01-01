Initiation danse irlandaise et soirée salle des fêtes de mirambeau Mirambeau

Initiation danse irlandaise et soirée

salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 00:00:00

2026-01-31

Venez apprendre les bases de la danse irlandaise dans une ambiance conviviale. Stage suivi d’une soirée dansante avec musique live.
Ambiance 100% Irish musiciens, Guinness, gourmandises sucrées et salées.
salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 27 86 32  legrainculturel@gmail.com

English :

Come and learn the basics of Irish dancing in a friendly atmosphere. Course followed by a dance party with live music.
100% Irish atmosphere: musicians, Guinness, sweet and savoury treats.

