Initiation danse irlandaise et soirée salle des fêtes de mirambeau Mirambeau
Initiation danse irlandaise et soirée salle des fêtes de mirambeau Mirambeau samedi 31 janvier 2026.
Initiation danse irlandaise et soirée
salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 00:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Venez apprendre les bases de la danse irlandaise dans une ambiance conviviale. Stage suivi d’une soirée dansante avec musique live.
Ambiance 100% Irish musiciens, Guinness, gourmandises sucrées et salées.
.
salle des fêtes de mirambeau Place de la mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 27 86 32 legrainculturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn the basics of Irish dancing in a friendly atmosphere. Course followed by a dance party with live music.
100% Irish atmosphere: musicians, Guinness, sweet and savoury treats.
L’événement Initiation danse irlandaise et soirée Mirambeau a été mis à jour le 2026-01-07 par Offices de Tourisme de Jonzac