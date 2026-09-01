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AGENDA · Plougasnou

Initiation danse Ori Tahiti Jardin PED face à la mairie Plougasnou

jeudi 17 septembre 2026 · Jardin PED face à la mairie · Plougasnou

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Jardin PED face à la mairie
Adresse
17 Rue François Charles
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Initiation danse Ori Tahiti

Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:45:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Projets Echanges et Développement vous propose une immersion dans la culture et la danse tahitienne. Venez apprendre les bases du ‘ori tahiti pour un moment convivial et qui vous fera voyager !
Sur inscription auprès de PED, ouvert à tous.   .

Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70 

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English :

L’événement Initiation danse Ori Tahiti Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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