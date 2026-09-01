Initiation danse Ori Tahiti Jardin PED face à la mairie Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Initiation danse Ori Tahiti

Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:45:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Projets Echanges et Développement vous propose une immersion dans la culture et la danse tahitienne. Venez apprendre les bases du ‘ori tahiti pour un moment convivial et qui vous fera voyager !

Sur inscription auprès de PED, ouvert à tous. .

Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation danse Ori Tahiti Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX