Initiation danse Ori Tahiti Jardin PED face à la mairie Plougasnou
jeudi 17 septembre 2026 · Jardin PED face à la mairie · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Initiation danse Ori Tahiti
Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:45:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Projets Echanges et Développement vous propose une immersion dans la culture et la danse tahitienne. Venez apprendre les bases du ‘ori tahiti pour un moment convivial et qui vous fera voyager !
Sur inscription auprès de PED, ouvert à tous. .
Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English :
L’événement Initiation danse Ori Tahiti Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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