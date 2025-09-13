Initiation danse Salle Louis Petit Ruffec
Initiation danse Salle Louis Petit Ruffec samedi 13 septembre 2025.
Initiation danse
Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 11:30:00
2025-09-13
Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 73 40 04
