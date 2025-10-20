Initiation Danses bretonnes pour les enfants rue Le Conniat Saint-Quay-Portrieux
rue Le Conniat Salle le Celtic Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 16:30:00
2025-10-20
Le cercle Danserien Sant Ke propose aux enfants à partir de 5 ans la découverte et l’initiation aux danses bretonnes.
Gratuit et goûter offert. Réservation conseillée. .
