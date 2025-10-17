Initiation danses de salon Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches

Initiation danses de salon Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches vendredi 17 octobre 2025.

Initiation danses de salon

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 Rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Venez vous initier ou vous perfectionner à danser sur des rythmes latino, rock.   .

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 Rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  Al.tiboussa@gmail.com

English : Initiation danses de salon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation danses de salon Avranches a été mis à jour le 2025-10-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts