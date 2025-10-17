Initiation danses de salon Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches
Bar associatif Le Ti’Boussa 3 Rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Début : 2025-10-17 20:30:00
Venez vous initier ou vous perfectionner à danser sur des rythmes latino, rock. .
Bar associatif Le Ti’Boussa 3 Rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 Al.tiboussa@gmail.com
