Plouhinec

Initiation danses en ligne

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Danses en Cap Sizun organise pour l’été des initiations en danses en ligne.

Les mardis de 20h30 à 22h30 du 7 Juillet 2026 au 8 Aout 2026

Gratuit sans réservation. .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 63 03 41 91

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English : Initiation danses en ligne

L’événement Initiation danses en ligne Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz