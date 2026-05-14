Initiation danses en ligne Plouhinec
Initiation danses en ligne Plouhinec mercredi 8 juillet 2026.
Plouhinec
Initiation danses en ligne
Salle Jeanne Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Danses en Cap Sizun organise pour l’été des initiations en danses en ligne.
Les mardis de 20h30 à 22h30 du 7 Juillet 2026 au 8 Aout 2026
Gratuit sans réservation. .
Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 63 03 41 91
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English : Initiation danses en ligne
L’événement Initiation danses en ligne Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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