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Initiation danses en ligne Plouhinec

Initiation danses en ligne Plouhinec mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Salle Jeanne

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Plouhinec

Initiation danses en ligne

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Danses en Cap Sizun organise pour l’été des initiations en danses en ligne.
Les mardis de 20h30 à 22h30 du 7 Juillet 2026 au 8 Aout 2026
Gratuit sans réservation.   .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 63 03 41 91 

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English : Initiation danses en ligne

L’événement Initiation danses en ligne Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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