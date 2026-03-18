Initiation danses Gascogne et Poitou La Pimenterie Saint-Point
Initiation danses Gascogne et Poitou La Pimenterie Saint-Point samedi 11 avril 2026.
Initiation danses Gascogne et Poitou
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Atelier Initiation danses Gascogne et Poitou .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation danses Gascogne et Poitou
L’événement Initiation danses Gascogne et Poitou Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)